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研華營收／去年全年646億、年減6.08% 2024目標重返成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

研華（2395）今（9）日公布2023年12份合併營收為48.12億元，較去年同期營收56.35億元年減14.61%。累計研華2023年合併營收達645.68億元，較去年同期營收687.45億元年減6.08%。展望後市，研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙指出，研華期許今年重返成長軌道，短期將以優化運營效率為目標。

12月營收以區域別表現來看，僅台灣及南韓市場年對年呈現正成長，其餘市場普遍雙位數年減。以事業群表現而言，應用電腦事業群（Applied Computing Group，ACG）及綜合服務事業（Advantech Service Plus，AS+）表現最突出，分別年增19%及40%；其餘事業群則較去年同期雙位數衰退，表現較疲弱。

回顧2023年整體表現，區域別以日本市場表現最佳，年增一成。而中國、台灣及新興市場營收呈雙位數衰退；北美及歐洲市場則為個位數年減。事業群表現方面，因訂單需求放緩，各事業群年對年普遍衰退。

陳清熙表示，2023年面臨全球高通膨、地緣政治及中國復甦不如預期等多重挑戰，研華整體營收衰退6%。展望2024年，研華期許今年重返成長軌道，短期將以優化運營效率為目標；下半年隨新應用、新專案逐步發酵，樂觀看待中長期營運展望。

營收 2024 研華

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