宏碁營收／去年12月237億、月增17.8% 連續六個月年對年成長

PC品牌大廠宏碁（2353）今（8）日公布2023年12月單月合併營收236.93億元，月增17.8%，年增3.5%，連續六個月年對年成長；2023年第四季自結合併營收631.55億元，季減6.36%、年增5.5%，2023全年自結合併營收2,413.21億元，年減12.38%。

宏碁電腦相關事業於2023年第4季的成長亮眼，包含筆記型電腦產品營收年增10.8%、桌上型電腦產品營收年增6.2%、Chromebook 產品營收年增47.0%。

宏碁指出，非電腦及顯示器相關事業於2023年12月、第4季及全年皆約貢獻總營收27%。公開發行子公司皆已按規定揭露營收資訊，仍在孵化中的事業2023年第四季亮點包括：安圖斯科技公司營收年增41.1%、宏碁智通公司營收年增386.1%、宏碁智新公司營收年增24.4%、聯永基公司營收年增99.7%。

宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業2023年總營收年增11.8%。