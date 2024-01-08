弘凱2024年營運展望 看好兩大產品線可望持續成長
弘凱（5244）樂觀謹慎看待今年營運展望，弘凱指出，以目前訂單出貨狀況來看，車用光源及3C感測兩大產品線均可望持續成長，將積極拓展國際市場通路，為營運表現添動能。
弘凱去年12月營收9,054萬元，月減2.23%，年增11.7%。
弘凱指出，目前兩大終端應用產品，包括3C感測及車用光源LED，2023年3C與車用LED占營收比重各約56%與40%。弘凱去年營收8.81億元，年減4.23%。
弘凱表示，隨下游PC客戶庫存調整告一段落，以及AI PC相關應用需求快速成長，公司筆電鍵帽指示光源類訂單明顯回溫，加上公司耕耘多年的車用LED相關產品出貨量逐步成長。
弘凱表示，公司在車用產品方面亦有斬獲，在車用LED光源 2021 年通過 IATF-16949 認證，及 VDA 6.3為歐系車廠製程稽核的高標規範後，隨著汽車氛圍燈在乘用車的搭載率上升，帶動 LED車用光源占整體營收比重，以目前訂單出貨狀況來看，今年車用產品占營收比重可望持續增加，預估車用產品出貨量成長，將可望同步挹注營收及獲利貢獻。
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