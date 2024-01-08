福貞營收／12月月增逾25% 中國大陸內需消費市場已見正向趨勢

福貞-KY（8411）公告2023年12月合併營收8.80億元，月增25.7％、年減2.9%，單月營收月增幅是一年半以來最佳表現，並已連續兩個月增幅都在二成以上，除受惠旺季效應，主要反映中國大陸內需飲料快消品市場正向趨勢應已成形；累計去年合併營收82.60億元，年減4.8%。

法人指出，按2024年農曆春節落在2月中旬推估，旺季月份效應延續仍可期待，1月營運表現有機會持續位於高檔。

福貞歷年12月因應農曆春節送禮需求，品牌商提前啟動備貨，集團出貨均維持高峰，近兩個月的月增幅分別為23.4％與25.7％，較往年的年節旺季效應要佳。

另由於中國大陸內需飲料快速消費品市場已見逐步回升所帶動，因1月仍有旺季月份效應存在，加上內需復甦，預期今年第1季傳統產業淡季現象應可減低。

福貞表示，雖然去年中國大陸消費市場明顯受需求保守影響，但自第4季已見需求上來，福貞配合客戶擴增的陝西廠，亦趕上12月完成測試，目前為小量出貨階段，在手客戶為中國大陸知名啤酒大廠與區域品牌飲品公司，產品則為啤酒與水果風味汽水等。

福貞去年合併營收維持逾80億元，2024年將可預期陝西廠的營收貢獻，該廠產線規劃有標準罐型與500ml，若以河南廠經驗，於正式投產後約12至15週達到滿載階段，可實現產能達6億支空罐，年產值人民幣3億元的目標，進而為福貞增添營收成長動能。

福貞新竹廠自加入集團營運，為公司挹注穩定現金流，去年新竹廠接獲新罐型/蓋訂單的能見度尤佳，有鑒於此，福貞積極優化新竹廠產能，以配合多元罐型生產，提升產能稼動率，今年將持續推進，並藉此爭取海外市場銷售的機會。

邁入2024年，福貞配合客戶農曆春節運輸作業，將持續推進出貨，於2月農曆春節假期結束，將可能因季節性因素使集團出貨動能平緩，但福貞將於此時進行例行性歲修，以迎接中國大陸消費信心回溫，快消飲品需求提升。

福貞強調，集團憑藉生產基地擁有戰略地理優勢，挾七大廠區的規模經濟效益，展望2024年謹慎觀察市場需求，穩健經營在手訂單，並持續提高產能利用率，以期讓公司營運表現持續成長。