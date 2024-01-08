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亨泰光營收／去年創歷史新高 杭州亨泰估年底可完成取證

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

亨泰光（6747）今（8）日公告去年12月合併營收為4,930.4萬元，年減6.91%，與上月相當；累計全年合併營收7.47億元，年增0.41%，再創歷史新高紀錄。亨泰光表示，去年合併營收創新高，主要動能來自台灣地區銷售業績較前一年度增加約15%，公司近年來積極協助眼科診所及醫院通路，推廣OK鏡的驗配及衛教訓練，帶動自有品牌產品的滲透率穩步成長。

亨泰光除擁有台灣市場上最多的OK鏡產品製造許可證外，並持續穩坐台灣眼科診所通路OK鏡銷售排名第一名，市占率達五成以上，公司預期，未來隨眼科診所通路效益及產品布局完整，台灣OK鏡銷售業績可望維持穩健的成長動能。

而在中國大陸市場方面，2023年上半年受疫情影響，中國大陸銷售業績較前一年度同期減少約25%，下半年隨暑假OK鏡配戴旺季到來，消費性產品景氣逐步回溫，以及公司成功完成中國大陸旗下高價位的邁兒康myOK 及中價位的亨泰Hiline，兩大品牌銷售團隊整合，整體銷售綜效開始發酵，下半年度中國大陸銷售業績較上半年成長約13%，由於兒童青少年近視防控為中國大陸衛生單位的核心重點，OK鏡屬剛性需求產品，中國大陸銷售表現可望持續回溫。

亨泰光表示，為持續拓展中國大陸OK鏡銷售規模與市場滲透率，公司近期積極規劃國產OK鏡品牌及銷售通路，讓產品線布局更完整，公司目前正透過子公司杭州亨泰，向中國大陸國家食品藥品監督管理局進行自製OK鏡的取證作業，預估杭州亨泰可望於今年底取得OK鏡產品註冊，開始推動產品上市，挹注營收貢獻獲利。

營收

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