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台積電撐盤、面板族群強勢 台股開春首紅小漲53點收17,572點

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股今收盤指數17,572.66點，上漲53.52點、漲幅0.31%，成交金額2,583.12億元。(本報系資料庫)
台股今收盤指數17,572.66點，上漲53.52點、漲幅0.31%，成交金額2,583.12億元。(本報系資料庫)

美股四大指數上周五（5日）全數收紅，進而影響台股今（8）日維持於平盤之上震盪，收盤指數17,572.66點，上漲53.52點、漲幅0.31%，成交金額2,583.12億元。台積電（2330）撐盤收583元、漲7元，面板族群強勢。

美國消費性電子展（CES）將於1月9日至12日於美國拉斯維加斯登場，預計生成式人工智慧（AI）在PC、手機等產業的應用將是最大亮點。

AI族群今日處於震盪整理，整體表現漲跌互見，上漲標的如世芯-KY、英業達、創意、研揚、緯創；反觀鴻海、智原、緯穎、廣達、聯發科則走弱。

值得注意的是，面板族群表現相當強勢，群創漲1.0%、爆量24.3萬張；友達漲2.12%、爆量13.2萬張；彩晶漲3.79%，成交量達3.9萬張。

研調機構集邦科技（TrendForce）最新報告指出，32吋與43吋電視面板價格可望在元月提前止跌，50吋以上大尺寸電視面板本月報價跌幅也將收斂，電視面板迎來復甦契機。

周一成交量破千張且強攻漲停的個股，包括：星通、光鋐、廣寰科、佳和、建碁、立碁、波力-KY、同亨。

強勢個股方面，宏達電（2498）早盤以53.7元攻漲停，最終以52.9元作收，漲幅8.18，爆量超過4.3萬張。宏達電12月合併營業收入6.35億元，月增82.29%，年增22.03%，近年推動元宇宙生態系發展，不過展望第1季，高盛預計HTC在傳統淡季的情況下，收入將環比下降4%，因此維持「中立」評等。

法人指出，聯準會公布上次會議記錄，暗示升息可能性不高，也表示利率會持平一段期間，值得注意的是1月30日至1月31日聯準會又將開會，同時美國債務突破34兆，預算案元月下旬到期，兩黨政治攻防再起，美股後續動態勢必左右全球金融市場，台股12月營收正陸續公告，留意數字考驗對個股短線影響。

電視面板 美國

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