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台廠 CES 秀新品 宏碁搶進AI PC 衝50元關、藍天跟進大漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

美國消費性電子展（CES）預計1月9日登場，預估將吸引超過13萬人參訪，逾4,000家科技廠商參展，AI為今年重要焦點，台廠大秀新品搶商機，PC品牌大廠宏碁（2353）趕在開展前，發表第二波AI PC產品，激勵今（8）日股價一度衝高至50.9元，不過盤中漲幅收，華碩（2357）、微星（2377）也是上漲走勢，在AI PC熱潮下，藍天（2362）表現更強勢，一度觸及漲停，盤中大漲逾7%。

CES 向來是全球科技發展及景氣的重要風向球，本周將登場，今年展出主題相當多，其中尤以人工智慧（AI）、汽車科技、擴增虛擬實境等最吸引市場目光，台廠參展廠商也是趁機大秀新品。

宏碁在開展前發表第二波AI PC產品，包括輕薄筆電 Swift 系列、碳中和 NB Aspire Vero 16等新品對外亮相，AI PC產品線進一步擴大，同時，宏碁也針對 Predator 電競及 SpatialLabs 裸視3D產品線推出系列產品，包含筆電、全新 OLED 和 MiniLED 曲面螢幕，及與高通合作推出的兩款全新路由器。

華碩也預計在台灣時間1月9日、10日舉辦兩場線上發表會，暗示將有更多的AI PC新品將亮相，市場預期，華碩將推出涵蓋消費性、電競、商用全系列AI PC新品。

微星除已經先公布的 Prestige AI系列商務筆電外，預料將有更多AI PC及電競產品都將在 CES 登場；技嘉（2376）也預告，今年度電競和創作者電腦新品將在 CES 出現，另外，市場預期AI PC也將在展會中對外亮相。

台股在今年元月連跌4天後，今日反彈走高，盤中一度衝達17,688點，上漲逾百點，CES 題材為市場關注焦點，大動作秀新品的宏碁，早盤以49.1元開高，一度衝破50元，盤中衝達50.9元，可惜漲幅遭到壓抑，盤中仍力守在紅盤之上。

華碩以459元開高，盤中一度拉升至463.5元，也曾小翻黑至452.5元，隨後翻紅，盤中同樣力守紅盤之上；微星以187元開高，一度拉升至192.5元，也曾翻黑至185.5元，盤中漲幅逾1%；但技嘉則是開高走低，盤中翻黑。

AI PC續熱，除了宏碁、微星、華碩之外，藍天也跟進表態大漲，早盤以44.8元開高後一度觸及漲停48.85元，盤中漲幅逾7%。

AI 華碩

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