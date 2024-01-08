面板雙虎前進 CES 獲外資點讚 盤中成交量位居個股前兩名

CES 展將於明日正式開跑，面板雙虎將於展上大秀新技術，兩者都以車用顯示器為展示重點，其中，採用 Micro LED 的新型顯示器更是亮點；群創（3481）、友達（2409）今（8）日股價受到市場關注，盤中成交量位居個股排名前二，其中群創更是爆出逾18萬張成交量，排名第一。

研調機構集邦科技（TrendForce）最新報告指出，32吋與43吋電視面板價格可望在元月提前止跌，50吋以上大尺寸電視面板本月報價跌幅也將收斂。市場看好，隨著報價趨勢朝正向發展，有利群創、友達等面板廠走出虧損陰霾。

集邦科技研究副總范博毓表示，二線電視品牌廠去年12月起，針對32吋與43吋電視面板開始增加備貨，推升價格上漲，影響所及，今年元月32吋與43吋電視面板報價可望率先止跌；其他中大尺寸面板跌價幅度也將收斂，預期50吋與55吋預期下跌1美元，65吋與75吋估下跌2美元。

群創由董事長洪進揚與總經理楊柱祥共同領軍前往美國，親自面對客戶；洪進揚表示，群創子公司 CarUX 致力超越傳統螢幕的限制，以大型資訊顯示器（LID）核心設計理念出發，強調用戶體驗，發揮車內場域訂製的設計理念，提供一系列15至55吋車用顯示器，提供更豐富的娛樂和資訊服務，引領車用顯示器效能再進階與價值創新。

友達則由執行長暨總經理柯富仁率隊首度參展，柯富仁說，友達將高透明 Micro LED 顯示器整合到車側窗，並搭載觸控功能，進行娛樂、線上視訊會議及安全示警資訊顯示的「互動式透明智慧車窗」，以及運用 Micro LED 可撓曲、可彎曲的獨特優勢，推出「可捲式後座娛樂顯示器」。

美系外資近日調整雙虎的目標價，將友達目標價21.5元，而群創則是調整至18.5元，並且兩者評級皆調整至「優於大盤」。

面板雙虎今受市場注目，群創早盤開高，盤中最高一度拉升至15.7元，創下近5個月高，可惜後續賣壓增重，漲幅稍有收斂，盤中漲幅逾1%；友達攻日前除息缺口，最高一度拉升至19.7元，同樣改寫近5個月新高，盤中漲幅逾2%；除雙虎之外，彩晶（6116）同樣受到拉抬，早盤以12元開出，盤中上漲逾2%，股價創下近四個月新高。