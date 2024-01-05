博晟營收／12月營收0.11億元 生醫月銷售首破千萬關卡

博晟（6733）12月營收0.11億元，較去年同期成長204.6%，首次單月銷售金額暫上千萬關卡、創歷史新高；全年合併營收達1.08億元、年增率245%。公司表示，受惠產品銷售成長及國際授權進展，2023年成功達成營收三倍成長目標並突破億元門檻，董事長暨總經理陳德禮樂觀看待2024年的成長力道，力拚營收持續高速成長。

陳德禮強調，博晟的營運模式採用多向發展策略，產品銷售部分已有抗生素及愛膝康兩大產品貢獻穩定成長的營收，公司也持續洽談代理新產品的機會，擴產現有的產品組合；自有工廠的建立除了可以降低製造成本，也將積極展開醫療器材的代工業務，增加新的收入來源；隨著愛膝康市場滲透度提高及骨生長因子的臨床試驗結果相繼出爐，國際授權的洽談也陸續發生，隨時有機會貢獻授權收入；公司也持續在市場上尋找合適的併購標的，加速成長及實現獲利。

此外，為了實踐高績效目標，博晟也持續推進董事會團隊改組，延攬專業人才，邀請到曾任衛生福利部疾病管制署署長及台灣感染管制學會理事長的張峰義教授加入團隊，協助拓展感染症事業群，加上台北醫學大學曾厚教授在醫療器材事業群的協助，博晟的董事會專業性也不斷提升。原本擔任一般董事的年興紡織（1451）也完成階段性任務，將辭去董事席位，而原本持有兩席一般董事席位的晟德大藥廠（4123）也將僅保留一席董事席位。

財務長暨公司治理主管趙叔威表示，改組後博晟董事會將變更為一般董事三席及獨立董事四席，符合主管機關對於減少法人董事及增設獨立董事的期待，也有益於提升公司治理評鑑結果，另，對於爭取成為專業法人機構的投資標的，也有加分的效果。