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信驊營收／去年年減近四成 今年拚逐季成長

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

伺服器遠端管理晶片（BMC）廠信驊（5274）去年全年營收出爐，達31.30億元、年減39.9％，創歷史第三高。法人表示，信驊受到伺服器、資料中心客戶拉貨動能減緩影響，使去年營運受到衝擊，不過今年在英特爾新伺服器平台加持下，信驊業績可望繳出逐季成長動能。

信驊今（5）日公告2023年12月合併營收3.19億元、月減6.8％、年減18.5％。累計2023年全年合併營收為31.30億元，寫下歷史第三高，相較去年同期減少39.9％。

回顧去年營運表現，法人指出，在消費性市場先行受到全球通膨及升息影響後，資料中心、伺服器等相關市場也隨後受到衝擊，在伺服器BMC晶片市場具有極高市占率的信驊自然也難逃衝擊，不過下半年營運已經出現逐季改善情況。

展望2024年，法人表示，由於英特爾將可望在今年陸續推出Sierra Forest、Granite Rapids等伺服器新平台，且將會強化AI運算功能，將可望帶動伺服器、資料中心新一波換機需求，信驊自然也可望同步受惠，預期全年營運有機會挑戰逐季成長動能。

伺服器 信驊

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