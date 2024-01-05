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牧德營收／去年17.6億元年減16% 預期Q4落底、明年逐步回升

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

牧德（3563）今(5)日公布 12 月營收約 0.71 億元，月減少3.3%、年減少61.7%，去年合併營收 17.6 億元，年減少16%。

牧德指出，公司對 2024 年整體看法不變，持謹慎保守看法。預期營收在 2023 第4季落底、2024 將逐步回升。PCB 產業在東南亞將逐漸形成新聚落，台資、陸資 PCB 大廠將相繼建廠、量產，2024 年也將逐步推升公司在大中華區域外的銷售佔比。

牧德表示，四線電測機可望從 2024 第二季起陸續推出。在 PCB 市場，高階 AOI 檢測及四線電測設備將是未來市場推廣主力，公司產品線擴及封裝領域，持續投入研發多款半導體、封測領域檢測設備，主要瞄準高端國際級競爭對手，將會提供高性價比整體檢測解決方案，預計於第二季進行客戶驗證及逐步導入。

2024 牧德

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