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英業達筆電、伺服器營收有望年增 法人給予「增加持股」評等

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

英業達（2356）2024年筆電出貨量有望年增個位數，法人看好，伺服器營收樂觀情境下，有機會年增雙位數，並給予「增加持股」評等。

英業達開盤跳高至51.5元後，盤中整體盤勢於平盤附近起伏，在最低50.9元至盤中最高52.3元區間起伏，截至中午12點，成交量超過3.3萬張。

針對去年第4季，法人表示，英業達因部分客戶提前於去年第3季拉貨，導致第4季筆電出貨量可能季減高個位數。另外，伺服器營收展望也可能季減個位數，主因GPU缺料與中國禁令影響。

展望2024，法人分析，樂觀情境下，英業達今年伺服器營收有望年增雙位數，其中美系CSP成長雙位數，主要受AI帶動，通用型伺服器則展望年增中個位數，中系CSP則因禁令影響，可能年持平或微幅年減、企業用伺服器則有望年增中個位數，預期英業達AI伺服器出貨量與營收將倍增。

在筆電展望方面，法人認為，AI PC將挹注今年下半出貨，AI PC定義為搭載NPU 的筆電，因售價上要考慮競爭者，消費機種價格將相對親民，商務機種則價格較貴。

此外，英業達的IP業務與國內IC廠商合作，目前為用於PC上的兩顆IC，分別為人臉辨識、數學算力功能，預期2024年底~2025年將有較多貢獻。

2024 伺服器 英業達

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