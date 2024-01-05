神盾集團士氣大振 神盾衝漲停 安格、芯鼎、迅杰股價揚

神盾（6462）集團轉型IP矽智財領域，未來目標更是切入AI PC領域，母公司神盾日前法說會表示，原有產線加上IP/ASIC平台搶搭市場商機，預估後年迎來大爆發；神盾今（5）日股價表現亮眼，早盤直衝漲停，而旗下子公司安格盤中漲幅超過7%，其餘安國（8054）、迅杰（6243）、芯鼎（6695）等也都有不錯的表現。

神盾日前法說會表示，自家產品線將強化感測器產品線，加上既有指紋辨識IC產品線，衝刺車用、筆電等終端市場，並聯手神盾聯盟提供的IP／ASIC平台搶搭市場商機，預估明年可望有顯著業績成長動能，後年迎來大爆發。

神盾表示，因應近年消費電子市場競爭激烈與產業大環境態勢，持續進行產品研發、探索轉型契機，更投入資源於周邊優異相關企業，以共同合作或集團化整合的方式，取得最佳化研發效益，目前已展現初步成果。

展望未來，神盾聯盟將以研發水平化、銷售垂直化的IC產業設計新策略面對市場，完整化IP／ASIC平台，加快產品開發及進入市場速度。

神盾今日股價開高走高，早盤以131.5元開出，盤中攻上漲停142元，創下2021年7月以來新高，盤中成交量逾1.6萬張；而安格（6684）同樣表現亮眼，早盤以75.7元開出，盤中最高拉升至82.7元，盤中漲幅超過7%。

安國近日遭列處置股，早盤股價以126元開低，盤中翻紅最高達130元，漲幅逾2%；迅杰股價開低走高，早盤以72元開出，盤中上漲逾4%；芯鼎則是以77.7元開出，盤中上漲同樣超過4%。