和勤12月營收2.31億年增12.2％ 第4季6.92億近七季新高

高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）公布2023年12月合併營收2.31億元，與上月表現相當，並較上一年同期成長12.2％；第4季合併營收達6.92億元，季增17.8％、年增17.5％，為近七季單季新高。

累計全年合併營收23.06億元、年減9.1％。和勤表示，12月營收略低於上月係因年度盤點，部分訂單遞延至今年1月出貨。

和勤12月份兩大業務的營收分別為：車用零件1.85億元，占比79.88％；硬碟機構件(VCM Plate)0.25億元，占比10.79％。商用車(重卡)變速箱零件、燃油車回流訂單的出貨量都仍處於增量的階段，加上新能源車零件也受惠各品牌客戶需求成長。

車用零件雖因年度盤點，使當月營收略低於上月，但整體延續去年下半年以來的爬坡態勢，預期今年營收將持續墊高；硬碟零件則維持穩定出貨。

新能源車零件、商用車變速箱零件都是近年和勤布局的新產品訂單，和勤新接訂單採高毛利率準則的接單策略，商用車變速箱零件自去年下半年開始增量。

新能源車零件則是在第4季再提升出貨量，也就是下半年逐月疊加的營收，係來自高毛利產品貢獻，營收增加及產品組合優化的雙重效益下，第4季獲利表現可望大幅改善。

和勤持續開發新產品跟新訂單，除了新能源車零件、商用車變速箱零件繼續增量之外，今年起新產品紡織器械將開始小批量出貨、燃油車零件也有更多訂單回流，首季將是淡季不淡。

和勤表示，紡織器械零件、燃油車零件均是有市場規模的零件，進入量產階段後，將是今年營收成長的另一大動力。

此外，全球銷量第一的中國電動車大廠座椅零件、中國自主品牌增程式電動車離合器零件，以及新能源車電驅系統等新能源車零件，也都將在今年陸續開始出貨，建立和勤營運規模長期穩定成長動能。