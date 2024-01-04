台積市值 失守15兆元大關

受美國科技股重挫影響，台積電ADR周二收跌逾2.3%，拖累台灣普通股昨（3）日開盤跳空開低，終場收578元，下跌15元，跌幅2.53%，市值失守15兆元大關，降為14.99兆元。

外資昨日轉為賣超台積電7,592張，自營商同步賣超，三大法人合計賣超7,248張，是股價不振的主要賣壓，並拖累台股大盤重挫294點。

美股在2023年封關前連漲九周後，2024年第一個交易日（2日）湧出龐大賣壓。法人分析，美債殖利率跳高，加上地緣政治議題再次浮上檯面，美股2日四大指數僅道瓊小漲，科技股則普遍低迷，費半指數更大跌逾3.6%，使得台積電昨天普通股同步成為大型資金提款機。

台積電ADR周三早盤小跌1%。

就台積電基本面來看，外界普遍預期，本季受季節性因素影響，預期將較上季衰退，但2024年全年美元營收有望較2023年回升，法人平均推估有機會達到820億美元以上，年增率約14%至16%。

台積電將於元月18日召開2023年第4季法說會，採實體與線上／電話會議同步進行，是台積電近四年來，再度舉辦實體法說會。