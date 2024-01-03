友通營收／去年業績年減15.3% 營運可望邁向復甦階段

佳世達（2352）集團旗下工業電腦大廠友通（2397）今（3）日公布2023年營收，受到全球經濟不景氣影響，友通客戶群進入庫存調整局面，導致友通去年業績衰退15.3%，展望後市，友通指出，整體景氣雖受外部因素影響，但友通未來營運緩中求穩不悲觀，自身及旗下其陽（3564）營運均已落底。此外，目前重新聚焦嵌入式、資安與智動化事業，期望朝合併毛利率30%邁進。

友通公布去年12月營收6.59億元，月減20.76%、年減56.09%。友通去年第4季營收為21.83億元，季減44.33%、年減49.78%；友通去年第4季業績大減，除了因為12月進入傳統淡季之外，主要就是友通去年將旗下的美商Brainstorm出售給關係企業，10月份正式除列所致。

累計友通2023全年營收為136.85億元；友通目前旗下幾大事業體除了自身的工業電腦事業外，還包含網安子公司其陽（3564）及專攻自動化領域的羅昇（8374），去年在全球經濟一片不景氣下，友通三大事業客戶群皆進入庫存調整狀況，致使友通整體營收交出衰退成績。

不過，其陽營運已在去年第3季底落底，去年第4季營收交出5.76億元成績，季增36.82%。而友通也看好自身工業電腦業務即將觸底反彈。

友通副董事長李昌鴻先前表示，整體景氣雖受外部因素影響帶來寒氣，但受惠於新興應用的發展趨勢，相比以往不會那麼冷，未來營運緩中求穩不悲觀。目前已重新聚焦嵌入式、資安與智動化事業，期望朝合併毛利率30%邁進。

李昌鴻指出，以中長線而言，資安、自動化、智慧醫療、新能源應用與鐵道交通等領域剛需不變，將持續為友通的成長挹注動能。

至於其陽方面，其陽看好客戶庫存調整已近尾聲，預計新產品及專案導入將在2024年下半年陸續發酵，業績可望逐步回升，帶動全年業績重回成長軌道。