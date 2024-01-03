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南亞科營收／去年12月31.62億元月增10% 站上近15個月高點

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體大廠南亞科（2408）今（3）日公告2023年12月營收月增10.02%、年增31.73%，回到「3」字頭至31.62億元，站上近15個月以來高點。法人看好於2024年，在DRAM供應商持續調控產能，並專注於新世代高階產品量產與銷售， 不僅有助於DDR4庫存去化，也使得價格持續走揚，挹注南亞科營運動能。

綜觀來看南亞科去年的成績單，第4季營收87.04億元，季增12.51%、年增9.43%，來到近五個季度高點；累計2023全年度營收為298.92億元，較前年同期減少47.51%。

業界指出，在全球記憶體大廠持續減產趨勢確立，加上市場需求因人工智慧與高效能運算應用提升的情況下，記憶體價格持續看漲，僅管韓國兩大記憶體廠三星與SK海力士分別對市況增加設備資支出與產能，牽動整體市場變化，不過為了回到「成本價」甚至獲利，市場傳出，DRAM價格漲勢再起，三星與美光都規劃在2024年第1季的調漲報價，漲幅達15%-20%。

法人進一步說，南亞科目前仍以DDR3、DDR4產品為主，庫存也較DDR5高，但預期原廠在資源分配往較高利潤的DDR5以及HBM的趨勢下，於DDR3、DDR4供給以及庫存會逐漸降低，供需狀況可望逐漸改善，有利於南亞科的營運動能。

南亞科 記憶體

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