迅得營收／去年58.1億元創新高 今年先蹲後跳

迅得（6438）今（2）日公布去年12月營收與全年累計營收，去年營收累計58.1億元，年成長0.84%，創新高。迅得副董事長兼總經理王年清說，今年營運看來將先蹲後跳。

迅得去年營運一度受到載板廠遞延拉貨與PCB設備去年上半年較弱影響，不過公司積極開拓半導體有成，帶動去年全年營收仍成長。

王年清說，目前看待2024年上半年營運較辛苦，約維持2023年下半年的情況，不過公司目標2024年半導體相關營收占比會增加。

迅得先前也提到，過去PCB相關營收占比七八成，其他則是半導體，後續隨應用目標持續成長，由於半導體應用產品線擴張，若將載板相關營收占比納入半導體估計占比將達四成，未來公司在半導體相關的IC製造與封裝、記憶體領域乃至IDM（整合元件製造廠）客戶都積極開拓新服務有望帶動該領域在2024年貢獻占比拉升。