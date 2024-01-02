聯發科跌破千元關卡 法人仍樂觀看今年營運

聯發科（2454）今（2）日受大盤影響，股價開低走低，尾盤下跌34元至981元，摜破千元關卡。不過，從業績面觀察，法人仍對聯發科後市營運抱持樂觀態度，預期今年營運仍可望創下歷史新高。

聯發科今日股價開低走低，受到大盤下挫影響，早盤價隨即跌破千元關卡，盤中開始跌幅擴大，尾盤收跌3.35％至981元，失守5日線及10日線，股價寫下超過一周以來低點。

但觀察聯發科未來營運表現，法人依舊抱持樂觀態度。法人指出，聯發科今年持續受惠於5G智慧手機晶片滲透率提升，加上AI浪潮崛起，聯發科將可望透過自身技術實力，推動出貨動能提升，且今年業績有機會改寫歷史新高。

聯發科公告2023年11月合併營收達430.71億元、月成長0.6％，相較去年同期增加19.2％。累計今年前十一月合併營收為3,897.66億元、年減23.6％。聯發科2023年12月合併營收將可望在下周出爐，屆時去年全年營收將可望揭曉。