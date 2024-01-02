2024台股迎春燕？老董「4指標」看景氣 各展望一次看

台股上周由多檔電子權值股帶頭領漲，其中又以AI概念股廣達（2382）、緯創（3231）等獲多頭行情加持，走勢特別強勁，也不僅帶動大盤指數表現回溫，更是直逼「萬八」關卡。對此，台灣去(2023)年有多名科技業老董在各場合中，談及市場發展前景，及對自家產線的展望，而大多科技大老對去(2023)年表現看淡、普遍樂觀看待2024年前景。

對此，市場發現，這些大老普遍對2024年發展前景樂觀看待，主要多半與以下「4大指標」有關，其中包括「換機潮助買氣回升」、「AI伺服器啟動出貨」、「斷鏈解除、庫存去化完成」、「新概念顯現」。而《經濟日報》也特地為大家將老董們的展望、以及未來預估統整出來，趕快來看看吧！

1.緯創董事長林憲銘：

代工大廠緯創由於通吃AI三巨頭訂單，將成為2024年AI伺服器晶片市場的主要贏家。而董事長林憲銘長期看好AI伺服器出貨量在2024年爆發成長，他透露，目前旗下也有大客戶的AI案子進行中，預計2024年出貨會有明顯成長，法人看好，有望帶領緯創明年業績再創高峰。

緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影

2.廣達董事長林百里：

人工智慧( AI ) 題材自今年以來在全球刮起一陣旋風，其中最大贏家絕對非廣達莫屬，而董事長林百里則認為，2024年AI還會繼續好，關注AI PC、AI伺服器、AI車電這三個領域。他表示，AI PC可能在2024年夏天問世，廣達將是最先投入的業者，而2024年AI還會繼續好，且看好2024年廣達在AI PC、AI伺服器及AI車用電子等三項業務，可望有更大的營運貢獻。

3.英業達董事長葉力誠：

代工大廠英業達（2356）董事長葉力誠指出，未來不管是6G、7G，只要是從雲到端到地端的布局、都是英業達重要的發展方向，他強調，AI 伺服器方面的前景，未來兩三年向上沒有懸念，至於新事業發展，目前仍都還在努力，但已都有一些進展，針對2024年展望，自己是維持上半年的預測，產業景氣還是持平，希望有新展望，有的話會在和大家報告。

英業達董事長葉力誠。記者吳康瑋／攝影

4.仁寶總經理翁宗斌：

回歸健康水位的跡象，仁寶（2324）總經理翁宗斌認為，客戶端庫存幾乎都已經消化掉了，整個供應鏈有復甦的跡象，看好整體經濟發展復甦。他說，公司加大包括精準醫療等市場的佈局，截至今年在醫療、Aiot 、電子產品等方面，都繳出亮麗的成績單。展望未來佈局，公司將持續把5G、車用等領域養大，提升本身更多的獲利，並透過提升每股獲利，提升利潤的成長，去年營收表現已止跌回升，業務表現也持續成長。

5. 緯穎董事長洪麗甯

人工智慧（AI）正夯，伺服器ODM廠緯穎（6669）董事長洪麗甯指出，目前緯穎手中也有大客戶的AI案子在進行，預計今（2024）年起出貨會有明顯成長；此外，旗下馬來西亞柔佛州士乃機場城據點之第二期伺服器主機板產線，也預計今(2024)年投入運營，洪麗甯透露，自己感謝所有的夥伴們在疫情期間所共同展現的韌性、技術和商業潛力使我們有信心將馬來西亞打造成亞太地區的領導中心，滿足雲端服務和資料中心業務不斷增長的需求。

6.金寶董事長許勝雄

針對2024年景氣復甦情況，金寶（2312）董事長許勝雄指出，目前IMF給出的經濟預期仍然沒什麼起色，這也暗示2024年全球的經濟成長恐怕仍難以回升，現階段最重要的指標是「市場需求」回溫的情況，若經濟成長持續未見起色，也代表市場相對欠缺拉力動能。