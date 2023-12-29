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現觀科1月15日轉上市 封關日竟成「飆股」單日漲逾15.94%

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
2023年台股在今天封關，終場上漲20.44點、17930點作收，累計今年全年大漲3793.56點。記者曾吉松／攝影
2023年台股在今天封關，終場上漲20.44點、17930點作收，累計今年全年大漲3793.56點。記者曾吉松／攝影

興櫃股票現觀科（6906）上市前公開承銷之競價拍賣於今（29）日開標，得標均價147.27元，此次合格投標量高達21,628張，超額認購逾10倍，顯見市場對其反應相當熱烈；而現觀科今日以166.5元開高走高，早盤股價一度衝上190.5元，較前一交易日收盤價上漲25.77元，雖然盤中漲幅稍稍收斂，不過終場則恢復漲勢再度走揚，收在191元，上漲26.27元、漲幅達15.94%。

現觀科目前為興櫃股票，不過上市申請已獲主管機關審核通過，而公司於今日完成上市前公開承銷之競價拍賣開標作業，據資料顯示這次現觀科競拍的張數為2,064張，每股底價100元、得標均價147.27元，隨著競拍完成，後續公司將開放市場投資人參與公開申購作業，申購期間暫定自明年1月3日起至1月5日為止，待抽籤結果出爐，後續將在1月15日轉上市掛牌。

現觀科不僅是全球第一家以AI Deep Learning大數據分析、洞察手機用戶移動行為的業界領頭羊，也是業界具有第一精準度定位與全球第一個5G NSA以及5G SA的地理定位平台。公司已公布今年前11月合併營收新台幣3.29億元，年增19.21%，不僅改寫歷年同期新高，也超越掛牌以來歷年全年營收水準。

現觀科預計將在明 (2024) 年1月3日至1月5日之間，以每股118元的價格開放投資人參與申購，若以今（29）日興櫃收盤價191元計算，代表抽中1張有機會現賺7.3萬元，潛在報酬率驚人，待申購作業完成後，現觀科也將在2024年1月15日正式掛牌上市。

興櫃 營收 AI 5G

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