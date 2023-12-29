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藍天股價直衝漲停 排隊買單超過3000張

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

台股今（29）日封關，早盤開高，盤中於平盤附近震盪，其中筆電廠藍天（2362）股價表現強勢，早盤直衝漲停40.7元，股價創下2019年11月以來新高，盤中成交量超過1.8萬張，排隊買單逾3000張。

藍天第3季合併營收62.3億元，季增6%，年增8%；營業毛利12.73億元，季增6%，年增4%；營業利益4.28億元，稅後純益2.48億元，季增2%，年增327.59%，每股純益0.42元。其中主要受惠筆電出貨回溫，加上大陸通路事業群營運緩步走揚。

藍天表示，第3季筆電事業出貨42.9萬台，季增16%，攀上近六季高點；此外，公司已於去年將庫存周轉天數降低至39天，但前三季受到品牌廠去化庫存削價競爭影響通路商客戶利潤率。

展望後市，藍天指出，本季迎來雙11購物狂潮及耶誕傳統旺季急單，力拚業績達成較上季與去年同期成長的目標。

筆電 台股

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