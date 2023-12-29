台股迎封關日！AI、碳權雙題材發威 這幾檔概念股超火

台股今（29）日即將封關，近半年以來市場受到AI人工智慧、碳權交易、等題材加持，不斷創下波段新高，更有多檔概念股股價大受激勵，攀上數十年來的高點，相當驚人，其中又以代工廠英業達、緯創、廣達、仁寶，以及碳權概念股倍力、叡揚、普鴻等資服業者，享題材利多加持，走勢最為顯著。而今台指挑戰收復「萬八」關卡可否成功，已成投資人關注焦點。

台股大盤昨日午盤由黑翻紅，成功站上17,900點關卡，續創今年新高，距離「萬八」關卡僅剩一步。至於外資則持續加碼台股193.2億元，連三買、累計買超741.6億元，且平均每天都大買逾180億元水準；本月累計回補1,679.5億元，有望刷新歷年12月最高紀錄；而《經濟日報》特地為大家整理出AI、碳權，兩種不同題材之概念股近況，快來看看吧！

AI概念股

1.緯創（3231）

緯創近年積極衝刺伺服器代工市場，據悉，緯創不僅手握輝達CoWoS AI 晶片基板高達85%的訂單，更也是超微及英特爾AI晶片模組、基板的獨家供應商，通吃AI三巨頭訂單已成市場主要贏家。

分析師指出，目前輝達CoWoS AI 晶片 / GPU 的出貨量，預在 2024年年增 150%，仍處於高速成長期，而緯創則拿下85%的基板訂單，無論三巨頭在 AI 伺服器晶片市場的最終競爭結果如何，其實緯創都已經是最大贏家，市場不需過度擔憂競爭對其造成的影響。

2.廣達（2382）

廣達集團旗下雲達已與超微開發出「QuantaGrid」伺服器，搭載超微EPYC處理器，採用超微的3D V-Cache技術、支持24個DIMM插槽，單顆CPU容納多達96個超微Zen4核心，高達1,152MB L3緩存，市場看好超微AI晶片新品問世後，廣達集團在AI伺服器產品線將更齊備。

雲達對AI伺服器長期發展趨勢持樂觀看法，目前旗下AI伺服器比重去年已超過五成，內部看好整個市場向上趨勢不變，後續攜手超微、輝達等大咖推出多款伺服器新品後，將會更進一步提升市場競爭力，並帶動明年AI伺服器營收大增。

3.英業達（2356）

在英業達方面，旗下搭載超微4th Gen EPYC雙處理器的AI伺服器產品「K885G6」，已成功導入新款全鋁冷板式液冷模組，且實測數據中心空調能耗可降低約四成左右，後續與超微進一步深度合作同樣值得期待。

4.仁寶（2324）

仁寶近年持續推動多角化經營，去年開始積極降低庫存及調整產能，鎖定伺服器、汽車電子、穿戴裝置、手機和5G通訊等五大業務領域拓展，除成功搭上AI PC熱潮，智慧醫療方面布局也持續擴大，不僅整體產品組合也明顯轉佳，去年營收更已止跌回升。

仁寶看好，隨著AI PC 市場需求逐步增溫，再加上新的 Windows 12 作業系統問世，市場將迎來新的一波換機潮，藉此PC 市場也將正式迎來春燕。

碳權概念股

1.倍力（6874）

近日倍力受惠國內企業低碳轉型的趨勢，市場訂單及實際銷售狀況都相當穩定，針對AI產業帶動碳排查的前景，倍力則相當看好，而對於政府相關的措施以及產業的成形，倍力則表示樂觀其成，並透露，隨著產業發展更加完整，市場需求反而會大幅增加，因此政府的重視及產業的提升，對台廠來說都是好事。

2.叡揚（6752）

叡揚長期看準減碳和ESG的重要性，解決企業目前在統計和撰寫合規、溫室氣體盤查和ESG報告書方面使用Word和Excel所面臨的困擾，叡揚Vital NetZero零碳雲提供了一套雲端數位平台，支持碳盤查的日常管理活動，並滿足ISO 50001、ISO 14064等多種國際標準的合規要求。

3.普鴻（6590）

普鴻憑藉自身在「支付應用」、 「金融應用」、 「資訊安全」、「委外服務」等主要4大產品線的佈局，成功搭上數位轉型、淨零碳排的趨勢，近日隨著買氣噴發、大單回流，明年業績動能可望維持強勁。普鴻本身主要提供銀行業電子支付系統、行動支付系統、資安系統、加解密系統等，且長期深耕於財務金融科技完整解決方案的服務，並擁自有品牌及產品，可看作本土獨立軟體供應商（ISV）。