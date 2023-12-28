快訊

台大、清大都有…多所頂大碩博班註冊率掛零 教務長揭困境：畢業難找教職

國三生遭割頸不治死亡 蔡總統發聲「致上最深的哀悼及慰問」

獨／小三標籤難撕 謝忻「4無」超慘收入曝光：我咎由自取

外資買超台股逾百億 買超最多竟「連五買」

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
台股今（28）日走勢震盪，尾盤最後一盤翻紅，終場點數收在17910.37點，上漲18.87點，漲幅0.1%，成交量2846.8億元，三大法人買超118.02億元，外資買超193.25億元。示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股今（28）日走勢震盪，尾盤最後一盤翻紅，終場點數收在17910.37點，上漲18.87點，漲幅0.1%，成交量2846.8億元，三大法人買超118.02億元，外資買超193.25億元。示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股今（28）日走勢震盪，尾盤最後一盤翻紅，終場點數收在17910.37點，上漲18.87點，漲幅0.1%，成交量2846.8億元，三大法人買超118.02億元，外資買超193.25億元。其中外資今日買超友達（2409）最多，總計買超17,804張，為連續第五日買超。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超193.25億元，投信賣超10.89億元，自營商賣超（合計）64.33億元，其中自營商（自行買賣）賣超30.28億元，自營商（避險）賣超34.04億元。

據統計，外資今日買超前十名的個股，依序是友達、中信金、宏碁、仁寶、台積電、開發金、元大台灣50、玉山金、新光金、台新金。

友達最近300億聯貸竟然出現800億的超額認購潮，這件下半年規模最大的爆炸性超額認購大型案件，業界人士指出，各大行爭取參與友達聯貸結果，使得300億居然出現800億的認購潮，全案預計將在一月中旬之前結案。

12月的電視面板價格下跌幅度與11月相當，32吋與43吋下跌2美元，50吋跌3美元；55吋下跌2美元；65吋與75吋跌3美元。至於IT用面板呈微幅緩跌走勢。

友達董座彭双浪日前表示，明年首季是傳統淡季，但全年呈溫和成長，整體市場將成長3~5%。而群創總座楊柱祥則預期，明年有五大利多助陣，景氣會比今年好，明年下半年審慎樂觀看待。

據統計，外資今日賣超前十名的個股，依序是亞力、緯創、輔信、期街口布蘭特正2、英業達、群益台灣精選高息、中興電、旺宏、神達、泰碩。

外資 友達 自營商 三大法人 認購 個股

延伸閱讀

2024年台股切入市場良機 兆豐投信：國民基金百花齊放

台股開盤小漲9點 台積電開平盤

高價股領漲…台股再現13千金 法人預期明年衝20檔

外資「抱股跨年」狂敲367億 台股五大亮點力拱年終擺尾行情

相關新聞

外資買超台股逾百億 買超最多竟「連五買」

台股今（28）日走勢震盪，尾盤最後一盤翻紅，終場點數收在17910.37點，上漲18.87點，漲幅0.1%，成交量284...

漲價+AI題材助攻 華邦電爆逾13萬張大量、股價衝21個月高點

繼儲存型快閃記憶體（NAND Flash）、DRAM報價止跌回升後，編碼型快閃記憶體（NOR Flash）也跟進，掀起記...

聯電傳12奈米有進展 股價衝54.8元創22個月高

晶圓代工廠聯電傳出12奈米製程有不錯進展，吸引外資大舉買超，推升股價攀高，今天盤中達54.8元，創22個月來新高

華碩AI領域全方位深入布局 法人投資評等喊「強力買進」

華碩（2357）是生成式AI軟硬體垂直與水平整合的全方面廠商。根據法人調查，華碩在AI伺服器、GPU Cloud Ser...

松翰搭上USB-PD市場擴增商機 盤中股價達12月來新高

微控制器（MCU）廠松翰（5471）搭上USB-PD晶片商機有成，後續出貨可望持續看增。松翰今（28）日股價上漲超過3％...

耀登越南投產 出貨喊衝

射頻暨量測儀器廠耀登（3138）昨（27）日召開法說會，耀登指出，公司越南廠日前已正式投產，藉此全力滿足美系客戶需求，預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。