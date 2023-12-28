外資買超台股逾百億 買超最多竟「連五買」

台股今（28）日走勢震盪，尾盤最後一盤翻紅，終場點數收在17910.37點，上漲18.87點，漲幅0.1%，成交量2846.8億元，三大法人買超118.02億元，外資買超193.25億元。其中外資今日買超友達（2409）最多，總計買超17,804張，為連續第五日買超。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超193.25億元，投信賣超10.89億元，自營商賣超（合計）64.33億元，其中自營商（自行買賣）賣超30.28億元，自營商（避險）賣超34.04億元。

據統計，外資今日買超前十名的個股，依序是友達、中信金、宏碁、仁寶、台積電、開發金、元大台灣50、玉山金、新光金、台新金。

友達最近300億聯貸竟然出現800億的超額認購潮，這件下半年規模最大的爆炸性超額認購大型案件，業界人士指出，各大行爭取參與友達聯貸結果，使得300億居然出現800億的認購潮，全案預計將在一月中旬之前結案。

12月的電視面板價格下跌幅度與11月相當，32吋與43吋下跌2美元，50吋跌3美元；55吋下跌2美元；65吋與75吋跌3美元。至於IT用面板呈微幅緩跌走勢。

友達董座彭双浪日前表示，明年首季是傳統淡季，但全年呈溫和成長，整體市場將成長3~5%。而群創總座楊柱祥則預期，明年有五大利多助陣，景氣會比今年好，明年下半年審慎樂觀看待。

據統計，外資今日賣超前十名的個股，依序是亞力、緯創、輔信、期街口布蘭特正2、英業達、群益台灣精選高息、中興電、旺宏、神達、泰碩。