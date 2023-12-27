低價鋼材進口 鋼廠警戒

鋼市大病初癒之際，驚傳低價進口鋼材陸續到港，市場傳出量體高達8萬至10萬公噸，盛餘（2029）、新光鋼等上市鋼廠高度戒備，有些業者則因有效降低成本可提升競爭力，低價進口鋼材對外銷與內銷鋼市的影響有待觀察。

法人分析，當前鋼市歷經久病後，需要積極調養，但是近日大陸鋼價卻顯疲軟，加上低價進口料到港，鋼鐵股受到驚嚇。昨天台股大盤大漲139點，鋼鐵股卻逆勢下跌，盛餘跌0.15元，燁輝跌0.2元，世紀鋼跌4.5元、跌幅高達2.61%，龍頭中鋼守住平盤。

國內鋼市近期市場變化

上市鋼廠主管說，高雄港散裝碼頭進口鋼材陸續抵達，最新一波熱軋到港數量超過5萬公噸，其中以出口為主的單軋廠合計進口熱軋3.1萬公噸，冷軋1.6萬公噸，還有鋼樁、特殊鋼等，而且後面還有，整體預估在12月以及明年1月進到台灣的進口鋼材，總量約在8萬至10萬公噸。

上市鋼廠主管說，國內鋼價高是催化下游鋼廠辦進口料的主因。根據商情，此次抵達的進口熱軋鋼捲價格應在每公噸CFR555美元至565美元，約合新台幣1.75萬元至1.78萬元；冷軋則約在610美元至640美元，這樣的成本不論是直接在國內流通銷售，或是再加工出口都很有競爭力。

由於當前美國、加拿大以及澳洲鋼價提高，連帶歐盟以及東南亞行情走揚，大陸進口鋼材再加工銷往歐美有困難，多數以轉進東協、中東與南亞為主。

另一方面，低價進口鋼材對以內銷為主的裁剪、製管業來說，則大大享受低價料源，處於進可攻、退可守的優勢地位。如果國內鋼價續漲，利差同步擴大；萬一鋼價走跌仍有空間可應對。

法人表示，昨天大盤表現強勁，鋼鐵股卻弱勢下跌，頗令投資人失望，隨著低價料源陸續抵達台灣，對大病初癒的國內鋼市絕對非好事，目前市場已經不期待明年鋼市用噴的，能穩健上漲才能走得長遠。