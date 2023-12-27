AI PC是未來一年主角！宏碁爆逾14萬張大量飆逾12年高 華碩寫逾25年高

晶片大廠英特爾（Intel）執行長基辛格強調，「AI PC將是未來一年的主角」，台廠四大PC品牌宏碁（2353）、華碩（2357）、微星（2377）、技嘉（2376）也推出新品，搶進AI PC商機，台股今（27）日盤中大漲逾百點，宏碁爆出逾14萬張成交量，寫下2011年6月以來的新高價，盤中漲幅逾6%，成交量及成交值都居第二大。

晶片大廠英特爾（Intel）日前發表為生成式人工智慧（AI）、個人電腦（PC）及伺服器所開發的新晶片，主打AI PC與AI伺服器效能，目標鎖定AI硬體；英特爾預估明年全球將有超過230款筆電和PC採用Intel Core Ultra處理器，2028年AI PC將占整體PC市場8成。

英特爾帶頭之下，品牌廠紛紛推出AI筆電新品，業界看好明年將可望是AI PC元年，2025年則是AI商機起飛年，推升PC供應鏈明年及後年的業績表現；台廠搶進AI PC商機，本土四大PC品牌宏碁、華碩、微星、技嘉也推出新品搶市，題材熱潮推升股價表現。

宏碁除挾AI PC題材，也將搶攻AIOT產業及儲能產業，董事會宣布將以不超過40億元為上限，投資儲能案場；此外，將以不超過11.77億元為上限，取得富逸投資74.352%普通股；富逸投資為工業電腦大廠振樺電（8114）法人大股東，宏碁將透過投資間接持有振樺電近一成股權。

宏碁持續獲得投信買超，統計已連15買，近期股價持續走高，今日以51.4元開高後一度拉升至54.8元，創下2011年6月以來、逾12年的新高，盤中成交量逾14萬張，成交量僅次於仁寶（2324），成交值則僅次於台積電（2330）。

宏碁大漲帶AI PC股的表現，華碩以478元開高後走高，一度拉升至494.5元，創1998年6月以來、逾25年的新高，盤中漲幅逾4%；微星盤中漲幅逾2%，技嘉也是上漲表現。