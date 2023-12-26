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睽違逾一年半 聯發科股價收盤重返千元股行列

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
聯發科。 聯發科/提供
聯發科。 聯發科/提供

聯發科（2454）今（26）日股價續漲，睽違超過一年半後，收盤價再度回升到千元關卡，顯示未來營運持續受到市場法人看好。法人指出，聯發科明年將持續搭上5G智慧手機商機之外，WiFi 7及人工智慧（AI）帶起的物聯網商機不斷成長，明年營運將有望更上層樓。

聯發科今日股價持續上漲，收盤上漲0.50％至1,000元，並創下2022年3月以來新高價位，重返千元股行列，這也是聯發科連續第4個交易日股價攀升。

法人指出，聯發科在5G手機晶片天璣9300需求不斷攀升帶動下，加上手機市場需求逐步回溫，成為聯發科今年下半年營運逐季攀升的關鍵，且這波市場需求將有機會一路延續到明年上半年，將有望讓聯發科明年第1季繳出淡季不淡的成績單。

不僅如此，聯發科的WiFi 7晶片傳出已經打入美系大廠供應鏈當中，加上網通市場規格更新帶動，聯發科WiFi 7出貨量有望開始明顯攀升。另外，人工智慧市場帶起的物聯網商機，隨著消費性市場有望在明年回溫，聯發科AI技術將可望結合物聯網產品擴大供貨給美系大廠效應下，亦有望帶動明顯業績重回成長軌道。

聯發科預估今年第4季合併營收達1,200～1,266億元之間，與第3季相比，將可望季增9～15％。法人推估，聯發科第4季合併營收有望觸及財測中高標水準，全年將力拚賺進超過4個股本。

聯發科公告11月合併營收達430.71億元、月增0.6％、年成長19.2％。累計今年前十一月合併營收為3,897.66億元、年減23.6％。

聯發科 台股

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