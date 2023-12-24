五大集團市值 大躍進

台股今年在景氣逆風中仍繳出上漲逾二成佳績，上市櫃合計市值回升至61.6兆元，其中台積電集團市值大增3.6兆元，堪稱最大贏家，聯發科、廣達兩大集團亦增加逾5,000億元，分居二、三名。

生成式AI橫空出世，加上終端庫存逐漸去化，緩解高通膨、美聯準會（Fed）強力升息，以及大陸復甦力道未如預期等陰霾，台股今年展現韌性，集中、櫃買指數均上漲逾二成，在全球主要市場居前段班。

統計上市櫃合計市值增加12.8兆至61.6兆元，其中五大集團股市值大舉進補皆逾4,000億元，除景氣可望走出谷底的台積電、聯發科、聯電等半導體集團股，廣達、緯創資通兩大集團亦搭上AI多頭順風車。

晶圓代工龍頭台積電先進製程領先群雄，除拿下蘋果、輝達、超微、聯發科、英特爾、高通等大客戶訂單，並扮演AI晶片生產要角，今年股價反彈29.7%、市值回升3.4兆元，且旗下創意等均有斬獲，集團市值飆高逾3.6兆元居冠。

聯發科隨智慧手機庫存調整告一段落，以及AI手機等邊緣運算應用商機逐漸發酵，今年股價強彈58.4%、市值擴增5,840.7億元，再度成為「準千金」，加上小金雞達發掛牌，以及旗下鈺太、揚智大漲，今年來集團市值增加6,906.6億元名列第二。

廣達雖然今年筆電、通用伺服器出貨動能減緩，但因與輝達是AI伺服器領域緊密戰友，客戶涵蓋微軟等美系四大雲端服務供應商（CSP），今年從大牛股變成大飆股，加計廣明、鼎天等集團市值成長5,632.8億元，躋身第三名。

半導體景氣明年復甦可期，聯家軍除旗艦聯電今年股價漲22.8%，拉抬市值增加1,162.2億元，聯詠、智原、矽統、聯陽等IC設計廠等市值亦進補121.1億至1,159.2億元不等，ABF載板廠欣興亦收復不少失土，集團市值增加4,198.7億元居老四。

緯創資通集團除緯創、緯穎挾AI伺服器接單暢旺，啟碁拜低軌衛星、5G FWA等訂單持續成長，今年整體集團市值增加4,167.3億元，排名第五。