四檔中低價位個股目標價 外資喊百元

台股雖進入高檔震盪整理格局，但類股輪動快速，部分中低價股紛紛表態轉強。法人表示，明（2024）年基本面前景展望佳個股，有望持續獲得買盤關注，其中京元電子、緯創、台灣大與遠傳等四檔中低價位個股，近期獲得外資機構給予逾百元目標價，後市看旺。

京元電子獲得外資摩根士丹利（大摩）證券給予「優於大盤」評等、目標價上看100元。大摩於新出具的報告中指出，京元電子在GPU測試擁有極高市占，不過目前AI ASIC市占率較低，公司相信將在AI ASIC測試中將可獲得市占。

緯創獲得外資野村給予「中立」評等、目標價上看104.7元，近期股價處於盤整狀態，上周五以94.2元作收，距離目標價尚有11%漲幅空間。

野村表示，緯創作為輝達的DGX和HGX UBB（通用基板）組件、超微的AI GPU UBB、特斯拉的Dojo和戴爾的AI伺服器L6主機板的主導製造商，處於有利地位，預期2024年與2025年獲利將成長43%與6%。

台灣大獲得大摩給予「中立」評等、目標價上看110元；遠傳獲得瑞銀給予「買進」評等、目標價上看100元。