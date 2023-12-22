英業達挾AI、IC重返50元 不畏外資甩賣、四大代工中最抗跌

英業達（2356）今年受到AI應用加持，股價大獲激勵，自2月初25元起漲，一路飆升至7月73.5元，雖受不確定因素干擾，回落至40元左右，但仍較過去10年股價成長不少，而公司在12月再度宣布，旗下IP 新品獲國內前10大IC設計廠洽談簽約，並將在第4季起陸續下線製造，讓集團除了下游組裝業務外，再入手上游IC設計大單利多，讓股價再度彈升，也成為今日代工鏈中，唯一收紅的個股，相對抗跌。

英業達今（22）日以50.9元開高震盪，盤中一度漲至51.5元，終場收在50.6元、較前一交易日上漲0.6元、漲幅1.2%，較11月初低點40.05元，上漲超過10元、漲幅達26.34%，走勢穩定成長。對此，法人透露，由於過去上游、下游業者雖然多有合作，鮮少有大廠能上下游跨領域搶單，但如今英業達做到了，因此獨獲市場青睞，由此加持的營運表現，也將成為全球焦點。

英業達近日除宣布，為進一步滿足 MCU 單晶片需求，正式推出Minima系列，定位於超低邏輯閘數 NPU （neural processing unit） IP，同時以單位成本最高算力為訴求，將迎來全新一波大單，此外，公司還透露，這款嵌入式神經網絡處理器，低功耗、高效能、高彈性架構三大優勢吸引 IC 設計產業高度關注，目前已獲兩大 IC 設計大廠採用，很快就能替營運帶來全新動能，並引發市場滿滿期待。