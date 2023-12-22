面板景氣明年將優於今年 群創、友達盤中量價勁揚

面板雙虎均看好2024年面板景氣，在電視、監視器及商務筆記型電腦需求增長帶動下，面板出貨量可望成長，將優於今年；群創（3481）、友達（2409）今（22）日股價表現亮眼，其中群創開高，早盤上漲逾4%，盤中成交量超過13萬張，位居個股排行第二，而友達早盤也有超過2%，成交量逾7萬張。

友達董座彭双浪日前表示，明年首季是傳統淡季，但全年呈溫和成長，整體市場將成長3~5%。而群創總座楊柱祥則預期，明年有五大利多助陣，景氣會比今年好，明年下半年審慎樂觀看待。

洪進揚表示，群創正在積極轉型，希望提高附加價值，他透露，群創跨入PLP半導體封裝領域客戶反應非常熱絡。明年可望通過客戶驗證，於下半年正式出貨；群創並將趁勢啟動PLP的第2期投資計畫。

彭双浪指出在人機介面應用帶動下，LED和LCD等面板應用會持續蓬勃發展，至於今年景氣沒有達到年初時預期的效果，主要是全球通膨升息、俄羅斯與烏克蘭戰爭、中東戰事、中國大陸經濟趨緩等變數。

12月的電視面板價格下跌幅度與11月相當，32吋與43吋下跌2美元，50吋跌3美元；55吋下跌2美元；65吋與75吋跌3美元。至於IT用面板呈微幅緩跌走勢。

美系外資最新報告指出，在定價前景有更明確能見度前，對台灣面板廠維持保守立場，持續觀察成長動能。給予友達維持「劣於大盤」評等，而群創則是維持「中立」評等。

報告中指出，關於有機發光二極體（OLED）智慧機面板，隨華為及其他安卓智慧機品牌補貨訂單，入門級柔性OLED面板價格也從第2季的過度修正，到第3季開始回升。大摩調查顯示，近期上漲動能持續，在今年第4季及明年第1季還可能上漲15-20%。不過，大多數面板廠的OLED業務仍會虧損。展望2024年，供需比應該會縮窄，但可能不會到短缺程度。