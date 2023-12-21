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AI PC 商機 PCB 廠商搶進 法人看好這幾家最具代表性

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

人工智慧 AI 導入 PC 產品的商機近期再次成為市場話題，法人看好，HDI 龍頭廠華通（2313）、載板龍頭欣興（3037）以及 NB 板供應龍頭廠瀚宇博（5469）等有望受惠於產業趨勢。

台灣電路板產業協會也分析，AI 雖然於智慧手機已有不少的應用，但除此之外，AI 仍大多建構在雲端運算與伺服器等基礎建設相關的產品上，其餘消費性產品並未真正大量的導入，多數應用產值規模並不大，對於供應鏈的助益相當有限，由於 PC 是僅次於智慧手機最具規模的消費性產品，此將有效擴大 AI 於消費性產品的能見度，亦將會是消費性產品發展的重要里程碑。其次，AI 就硬體而言雖然最直接影響為晶片的運算效能，但系統層面亦必須跟進升級才能有效發揮高階運算晶片的潛能，換句話說，此將直接影響到週邊零組件的規格。

該協會提到，台灣電路板產業產值約有二成應用於PC，若連同半導體所延伸在內的產品，比重約25%，影響範圍幾乎涵蓋了載板、HDI、軟板與多層板，由於終端產品規格的升級是台商能持續保持競爭力的關鍵，換言之 AI PC 將為台灣電路板產業創造另一個有利的舞台。

AI 消費 智慧手機

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