碳交所22日啟動概念股走勢可期 法人：這7檔擁利多

台灣碳權交易所22日啟動碳交易，將正式進入排碳有價時代。對此，市場聚焦台股相關題材表現，包括軟體商叡揚（6752）、倍力（6874）等「軟硬體系統整合」族群，因搶先推出各項碳排放控管新品，手握滿滿利多，而資服業者偉康（6865）、普鴻（6590）、上奇（6123）（5123）、虎門（6791）、訊連（5203）等也同樣獲得激勵，後續走勢備受市場投資人關注。

碳交所先前已宣布首批掛牌的碳權產品，每噸價格約在5至15美元間，並將先針對三類碳權需求開設版面，一是因應國際供應鏈減碳要求的企業，二是推動碳中和產品或服務的企業，三是追求自身碳中和目標的企業。在碳權供應端部分，也期待透過交易提供經濟誘因，鼓勵更多低碳科技或碳捕捉等自願減量專案之發展。

台鏈大廠為及早卡位供應鏈、搶得市場先機，紛紛啟動不同的碳管制措施、投入有關碳排軟硬體研發，而叡揚不僅已榮獲 SGS 全球首張資服業 ISO30401:2018 知識管理系統證書，更運用自有產品 Vitals ESP 企業知識協作平台及作業程序地圖、合規協作平台等數位工具輔助，達到碳盤查目標，董事長張培鏞指出，公司看準減碳和 ESG 的重要性，解決企業目前在統計和撰寫合規、溫室氣體盤查和 ESG 報告書方面使用 Word 和 Excel 所面臨的困擾。

資服業者上奇旗下主要產品包括雲端服務、資訊軟體等，並以三大公有雲提供跨雲端平台服務，不僅協助新創產業客戶拓展商機，亘有效為客戶進行成本優化。公屋以經常性收入為主的運營商模式找出獨特定位，翻轉資服產業，協助客戶成功更是公司一路以來致勝理念；且上奇自有開發平台提供雲端客戶有效優化流量，「用雲」不僅成為開源利器更能節流，帶領上奇跳脫以往成功框架，選擇找尋優質公司，而非經營大型企業，讓共生、雙贏不斷創造長期價值，成為當下聚焦願景。

至於資訊軟體整合服務商倍力（6874），手握自有產品「合併財務報表解決方案」與「碳管理平台-碳管家 CarbonKeeper」兩大利基型產線。針對碳盤查發展，倍力指出，公司受惠國內企業低碳轉型的趨勢，市場訂單及實際銷售狀況都相當穩定，針對AI產業帶動碳排查的前景，倍力則相當看好，而對於政府相關的措施以及產業的成形，倍力則表示樂觀其成。

此外，電電公會理事長李詩欽日前也在電子資訊產業低碳轉型永續峰會上透露，歐洲議會通過碳交易協議，全球碳交易即將啟動，這是我們第一次感受到歐盟對碳交易市場的重視，不過目前低碳轉型仍然充滿了變數，因此需要政府帶頭推動，不然產業淨零將不進反退。