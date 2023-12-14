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英業達獲 AI、IP 超強利多激勵 連2日跳空漲停

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

英業達（2356）今（14）日開盤再次跳空漲停鎖死，漲停價51.7元、較前一交易日上漲4.7元、漲幅10%，已連續2個交易日開盤即漲停，交易張數達68萬張，相當驚人。據悉，英業達全新「VectorMeshTM」嵌入式神經網絡處理器，不僅備受IC設計市場關注，更已獲兩家IC設計大廠簽約，隨著集團由硬體製造跨入晶片設計，也替後市表現增添利多，一舉大幅拉升個股直奔漲停。

英業達近年衝刺AI布局，客戶囊括晶片大廠超微（AMD）及輝達（NVDIA），並看好明年首季出貨放量，將再增添不少的新動能，整體AI伺服器營運表現有望跟著衝高。此外，這次再加上跨入IP市場也為其增添不少利多成分，昨（13）日開盤便直接跳空大漲至47元的高價，亮燈鎖死至收盤，較前一交易日上漲4.25元、漲幅達9.94%，走勢驚人。

以基本面來看，英業達11月營收達441.4億元、月增9.25%、年增0.01%，前11月合併營收達4712.17億元、年減6%。

以籌碼面來看，英業達同獲三大法人青睞，其中外資已連續四個交易日保持買超態勢，而單日則買超英業達74張，至於自營商則首日自賣轉買，一共買超879張，總計三大法人單日合計買超英業達為953張，佔單日總成交量（3萬4744張）的比重約2.7%，此外，三大法人截至目前已連續六個交易日保持買超態勢，由此可見市場仍看好英業達後續表現。

英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

英業達 IC設計

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