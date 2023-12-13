蘋果新 iPad Air 傳螢幕尺寸再放大 譜瑞-KY有望受惠

蘋果平板電腦iPad Air傳出有望再升級螢幕尺寸至12.9吋，且預計明年3月可望在市面上亮相。法人看好，切入蘋果供應鏈的譜瑞-KY（4966）將有機會因此受惠，並替今年下半年至明年上半年帶來營運動能。

譜瑞-KY今（13）日股價表現強勁，終場上漲5.33％至1,185元，寫下近半年以來高峰，且單日成長張數達2,318張，創近一個月以來新高。

知名部落客Ross Young在社群媒體中指出，蘋果預計將會推出具備12.9吋的iPad Air新產品，且已經在今年12月開始量產出貨。據了解，目前iPad Air的螢幕尺寸為10.9吋，代表新款螢幕將有機會再度放大。

法人指出，隨著iPad Air螢幕尺寸放大，代表面板模組當中的高速傳輸介面IC亦需要更新，預期切入蘋果供應鏈的譜瑞-KY將有望因此受惠，替今年下半年至明年上半年帶來營運成長動能。

譜瑞-KY公告11月合併營收達12.63億元、月成長11.5％，相較去年同期成長16.1％，累計今年前十一月合併營收為123.46億元、年減35.4％，寫下四年以來同期低點。