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英業達攻頂「小金雞」無敵同享利多 買盤進駐亮燈漲停

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
無敵總經理李圍正。記者吳康瑋／攝影
無敵總經理李圍正。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達跳空漲停，旗下「小金雞」無敵（8201）同享利多，據悉無敵近年積極轉型投入車用倒車顯影、物聯網等AI 相關智慧AIoT裝置產品，成功切入汽車保險市場，今（13）日以18.6元開出後，隨即獲買盤進駐，衝上19.95元亮燈漲停、上漲1.8元、漲幅達9.91%，相當驚人。

英業達（2356）昨（12）日宣布，旗下首季發表的嵌入式神經網絡處理器「VectorMesh」，已於今年下半年正式簽約兩家IC設計大廠，正式帶領集團由硬體製造跨入晶片設計，明年業績可望持續成長，隨著利多消息發布，英業達（2356）今日走勢大獲激勵，開盤即強鎖漲停價47元，而無敵身為旗下小金雞，也同樣走勢強勁。

據了解，無敵為英業達旗下的亞洲電子辭典領導廠商，並有BESTA自有品牌行銷全球，而公司早期以電子辭典起家，近年轉型聚焦AI相關領域，也開創雲端相關的事業，不僅搭上這波AI狂潮，也讓虧損大幅收斂，就整體而言，考量技術面強勢，產業轉型有成，市場關注後續走勢。

以基本面來看，無敵今年11月營收為0.29億元，月增11.9%、年減5.65%，累計前11月合併營收為4.78億元、年減15.6%，不過已高於原先市場預期的4.54億元；針對本業電子辭典品牌，無敵則透露，公司將持續經營平台學習，並提供專屬的服務平台讓消費者方便線上學習，後續表現也受外界關注。

無敵經營團隊。記者吳康瑋／攝影
無敵經營團隊。記者吳康瑋／攝影

英業達 AI

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