英業達AI 晶片傳捷報 股價跳空漲停 逾4萬人排隊等買

英業達（2356）攻入AI矽智財，旗下自研晶片傳出捷報，並於昨日宣布拿下在產業地位排名前三大的兩家國際大廠大單，其中更傳出一家廠商將用來作為AI PC使用。此消息一出帶動英業達今（13）日股價一開盤就跳空漲停47元，盤中成交量逾3萬張，排隊買單超過4萬張。

英業達成為本土電子代工廠中，首家有能力自研AI晶片並具備出貨實績，同時在IP 領域大放異彩的業者，搖身一變躋身為當紅的IP概念股。

英業達指出，旗下自研晶片「VectorMesh」嵌入式神經網絡處理器，以低功耗、高效能、高彈性架構三大優勢，一舉拿下產業地位排名前三大的兩家國際大廠大單，惟因與客戶簽有保密協定，無法透露客戶名稱。

展望明年，英業達AI晶片設計處長徐國翰表示，英業達將持續開發終端算力更大的 「Magna」IP系列，使PPA （功耗、性能及面積）更具競爭力，並持續關注市場趨勢，深化一站式的 IP 導入與整合服務，含括將整合所需的相關工具鏈朝全自動化發展，使IC設計公司在取得英業達技術後，隨時在線使用開發，縮短交叉驗證時間，讓產品可以更快上市，搶攻市場。