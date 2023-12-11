捷流營收／前11月24.53億元、年增3.6％ 續創歷年同期新高

國內閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）公布11月合併營收1.70億元，月減15.8%、年減14.4%；累計前11月合併營收24.53億元，年增3.6%，續創歷年同期新高，法人估，捷流今年營收有機會挑戰歷史新高。

捷流表示，前11月營收受惠集團近年持續透過優化產品銷售組合等策略，積極調配中國大陸蘇州廠、台灣土城一、二廠及桃園觀音鑄造廠等生產排程，同時與客戶安排良好訂單出貨排程，使整體產能稼動率保持一定水準，有助推升整體營運成長表現。

捷流指出，由於閥門產品使用效能會直接影響客戶生產製程與良率、資源消耗等，捷流憑藉旗下齊全工業閥門產品線，皆具備耐高壓、耐高/低溫、低洩漏率等高客製化流體解決方案服務，因此成為各產業客戶長期重要合作供應夥伴。

另外，捷流也提供客戶維修中心，可做固定巡檢、及時維修等技術服務，避免客戶中斷生產製程、工安意外等影響營運重大損失風險，亦有效滿足流體、氣體管路輸送系統效率，有助於提升集團在工業閥門市占表現。

展望第4季，雖然觀察客戶部分擴建標案進度放緩，但捷流仍積極擴展全球各地區業務接單動能，有效創造目前整體在手訂單仍保持良好水準。

另一方面，捷流仍看好全球節能環保意識的重視，對於液化天然氣接收站、LNG船與船舶業排煙脫硫等長期需求，以及半導體、高科技電子供應鏈區域化發展，皆有助於帶動公司營運成長。