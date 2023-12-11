大聯大本季前兩個月業績 已達財測七成

半導體通路商大聯大（3702）公布11月業績，表現與10月大致持平，但其累計10月與11月業績已達第4季財測單季營收1,700億至1,800億元的七成。

受惠自動化需求帶動工業電子及車用電子等非3C市場應用需求持續，加上北美及東南亞等地客戶陸續投產，大聯大11月合併營收為626.82億元，月增0.03％、年增8.6％。

大聯大累計前11月合併營收為6,141.45億元，年減14.4％。大聯大對於後市發展保持樂觀看法，預期明年半導體業將復甦超過一成。

至於本身營運方面，大聯大由於加計出售4萬張文曄持股可認列處分利益，日前已上修第4季每股純益預測，提高為將落在2.09至2.47元之間。大聯大處分文曄4萬張股票的每股交易金額為126.31元，處分利益約25億元。