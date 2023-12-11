IC 設計通路商至上股價改寫歷史高 成交量位居個股第二

IC設計通路商至上（8112）受惠於全球記憶體市場逐漸回溫，手中握有龐大的低價庫存，之後有望認列回沖利益，支撐營運動能。至上今（11）日股價攻高，盤中曾一度拉升至漲停68.2元，股價改寫歷史新高，隨後漲停打開，漲幅逾9%，盤中成交量逾4萬張，位居個股第二。

全球CMOS影像感測器（CIS）二哥南韓三星電子近期發出漲價通知，明年首季將大幅調升其CIS產品報價25%至30%，使得CIS成為近期漲價幅度最高的關鍵邏輯元件。台廠當中，2多家廠商因此有望受惠，其中包括晶相光（3530）、原相（3227）、至上、擎亞（8096）等將迎來漲價熱潮。

至上並因應客戶需求，在一般伺服器之外，今年也開始供應AI伺服器相關記憶體，成為近期業績亮點。由於AI伺服器所用記憶體，在規格與容量方面的要求都較高，因此銷售貢獻自然也提升。法人看好，今年AI伺服器應用占至上伺服器業務營收比重，可能超過三成。

至上在車用部分也有斬獲，除了車用AP、車用AMOLED面板、LED車燈等出貨之外，在車用記憶體方面，後續估計也將開始有相關貢獻。