EV、AI需求帶動 連接器類股雙多 營運靚

全球電動車（EV）產業需求不墜，加上人工智慧（AI）伺服器近期快速攀升，推升高速資料傳輸介面、大電流與高電壓傳輸線需求方興未艾，成為推動連接器與連接線族群明年業績成長的兩大動力，包括貿聯、信邦、正崴、宣德、良維、瀚荃、詮欣、維熹、優群與嘉基等，均可望受惠。

信邦董事長王紹新表示，今年面臨不景氣挑戰，但電動車、航太、綠色能源、工業應用等產業持續成長，預計明年動能延續，下半年可望優於上半年。

維熹發言人游嘉德說，去年以前維熹在電動車產品主要客戶為台系電源大廠，今年加上美系EMS廠、德系汽車模組廠，明年除了與既有客戶維持良好關係，也將參與台系整車廠在美國的生產工作，維持一定成長。

正崴副總卜慶藩表示，明年美系手機與遊戲機客戶持續推出新產品，規格提升，電流加大，傳輸速度更快，出貨單價提高，將帶動正崴能源、系統與零組件三大部門業績看俏。

瀚荃執行長楊奕康之前說，工業電子客戶資本支出增加，電源產品受惠各國推動減碳政策，帶動充電、綠能、節能建置，筆電與伺服器庫存去化進入尾聲，加上傳輸介面改變，對零組件新規格需求提升，預期明年業績可望雙位數成長。

良維董事長李淳正之前表示，電動車、AI伺服器與雲端伺服器需求明確，單價也比較高，推升毛利率維持高檔，許多傳統車廠都要採用NACS規格，良維客戶之一的ChargePoint也宣布採用，均在洽談特斯拉規格充電產品，可望維持充電線與充電樁成長動能。

嘉基總經理羅偉仁之前指出，AI伺服器內部與外部用線需求暢旺，新開發的AI伺服器內部跳接線已獲三家客戶訂單。