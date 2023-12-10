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台積電14日除息秀 牽動大盤

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電預計14日除息，季配息3元。（美聯社）
台積電預計14日除息，季配息3元。（美聯社）

台積電預計12月14日除息季配息3元，是季配息3元以來第二度除息，配息屬於今年第2季、並預定將於明年1月11日發放。台積電季配息已有17次的除息紀錄，並有12次當日就填息。

法人觀察，數據顯示，過往台積電季配息當日填息機率約七成。由於台積電除息部分僅占股價約0.5%，單一交易日的漲跌幅度多數超過季配息除息，屆時股價表現仍看美股走勢。

台積電是在5月9日董事會拍板將首季的季配息提高至3元，讓外界認為台積電確實有聽見小股東與長期投資者的呼聲，12月14日除息則為季配息3元的第二度除息，下一次配息除息則將拉高至3.5元。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

統計顯示，台積電過去季配息多快速填息，前一次9月14日除息隨美股科技股表現強勢，台積電當時實現第12次季配息除息當天就填息。

統計也顯示，台積電是自2019年起改採每季配息，最長有15天才搞定填息，而前一次未能在當天填息是3月16日除息2.75元，當天除息是台積電第15次季配息，是第五次無法在除息當日就一日填息，不過仍在隔日完成填息。

回顧今年7月20日法說會上，台積電對外指出，隨著資本密集度在接下來幾年開始降低，未來股息將從可持續性轉向增加。在一片保守的展望中，台積電長期投資的股東則收到一絲好消息。

台積電當時提到，公司的資本管理目標是為公司有機成長提供支持、發展良好的獲利能力、保持財務靈活性，並向股東配發可持續性且穩定增加的現金股利。

台積電 季配息

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