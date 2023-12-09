台積11月營收 站穩2千億元

晶圓代工龍頭廠台積電公布十一月合併營收二○六○點二六億元，寫下今年及歷年同期營收次高，累計今年前十一月營收為一點九八兆元，全年整體表現略優於市場原先預期；法人預估，隨著半導體庫存調整近尾聲，個人電腦、智慧型手機市場有早期需求回溫跡象，預估台積電明年第一季仍可優於往年同期表現。

台積電十、十一月合併營收總計四四九二點二九億元，約達財測的七成以上。雖然受季節性因素影響，台積電十二月營收將下滑，但第四季財測達標無虞。

從台積電十月、十一月營收皆站穩兩千億元大關來觀察，蘋果新一代採用台積電三奈米製程、AI（人工智慧）晶片大幅挹注台積電五奈米和四奈米產能，是主要動能。根據台積電提出的財報，三奈米製程出貨占台積電第三季營收達百分之六，加上五、七奈米，合計先進製程營收占比高達百分之五十九。

隨著台積電日本熊本廠進度穩健，愈來愈多銀行瞄準日本九州設立辦事處。金管會昨日宣布，同意台灣銀行向日本主管機關申請設立福岡代表人辦事處，成為再一家前進九州的台資銀行。

金管會表示，目前本國銀行於日本已設有分支機構者，計有台灣銀行、第一商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、台灣中小企業銀行、玉山商業銀行、台新國際商業銀行及中國信託商業銀行等八家銀行。

台灣銀行於日本已設有東京分行，該行考量日本為全球主要經濟體，規畫於日本設立福岡代表人辦事處，以掌握當地經濟及科技產業發展動能，拓展該行日本業務發展版圖。

看好台積電熊本廠率先商轉，國銀搶進九州設點。台新金已經在十月喊出，獲金管會核准設置福岡出張所，未來將以福岡為基地，中信銀東京之星銀行熊本辦事處將在十二月十八日開業，加上玉山銀的福岡分行九月開業，顯見國銀正在用腳投票，實際搶進九州踩點。

金控高層對台積電前往當地設廠也相當有信心，玉山金董事長黃男州就說，台積電前進熊本設廠，對日本與九州影響相當大，當地原先預估未來十年光台積電一個廠就可以創造至少四兆日圓的經濟效益，提供萬名就業機會，在台積電第二座廠已經確定，假設一廠、二廠、三廠統統蓋完，黃男州認為，日本半導體業將會重現光芒，經過評估後，玉山也認為日本第二個分行可以設在九州。