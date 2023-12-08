英業達營收／11月441億元、年月雙增 伺服器飄回春跡象

英業達（2356）今（8）日公布11月營收較10月成長9.25%，漲至441.4億元，較去年同期增加0.01%，伺服器市場終於開始嗅到回春跡象，目前英業達AI伺服器已啟動出貨，再加上成功躋身晶片大廠超微（AMD）最新AI產品的供應鏈名單，後續走勢備受關注。

英業達今日公布11月營收達441.4億元、月增9.25%、年增0.01%，前11月合併營收達4,712.17億元、年減6%。英業達手中握有來自不同大廠的AI伺服器液冷專案大單，內部認為，市場需求仍相當龐大，除看好明年伺服器市場續揚，也已在墨西哥、捷克等地設廠擴產，並有助就近爭取美系客戶L10以上伺服器訂單。

英業達近年衝刺AI布局，客戶囊括晶片大廠超微（AMD）及輝達（NVIDIA），雖然供應鏈一度受到市場缺料所波及，導致高階伺服器出貨受到拖累，不過如今料件調度情形已有所緩減，隨著明年首季出貨放量，將再增添不少的新動能，整體AI伺服器營運表現有望跟著衝高。

英業達早盤以43.2元開出，盤中漲幅收斂，終場收在42.3元、較前一交易日上漲0.6元、漲幅1.43%，單日成交量為2.93萬張，以籌碼面來看，外資今日由賣轉買，共買超1,422張，而三大法人合計買超196張、並連3日維持買超態勢。內部認為，明年整體伺服器可能小衰退，但AI伺服器方面仍續強，未來2、3年有望雙位數成長，明年甚至有機會倍數成長。