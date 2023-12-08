面板雙虎公告11月營收 友達年增15%、群創年增7%
面板雙虎今（8）日公告11月營收，友達（2409）2023年11月合併營收為201.81億元，月減4.7％、年增15.5%；群創（3481）公布2023年11月自結合併營收為174.46億元，月增0.9%，年增7.8%。
友達公布11月自結合併營收為201.81億元，月減4.7％，年增15.5%。友達11月份面板總出貨面積達162.5萬平方米，較10月份增加0.5％。
群創公布11月自結合併營收為174.46億元，較上月增加0.9％，較去年同期增加7.8％。群創11月大尺寸面板出貨量共計845萬片，較上月增加2.3％，中小尺寸面板出貨量共計2,332萬片，較上月增加12.1％。
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