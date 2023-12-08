超微新品助攻 AI 股持續勁揚 盤中成交值榜首竟是這一檔

超微（AMD）日前發布 AI 晶片Instinct MI300系列2大新品，AI 相關產品重回市場關注焦點，盤面上多家相關廠商今（8）日股價勁揚，其中台股成交值前四名為創意（3443）、台積電（2330）、技嘉（2376）、世芯-KY（3661），其中創意位居榜首，早盤大漲逾半根停板，股價創下8月以來的新高。

超微 AI 晶片 Instinct MI300 系列亮相，其中，MI300A 已進入量產，MI300X 則開始出貨，在合作廠商部分，技嘉為 MI300A 四家供應鏈中唯一的台廠，同時也是 MI300X 供應鏈，另外，MI300X 其他台廠供應鏈還包括緯創（3231）、緯穎（6669）、英業達（2356）、雲達、鴻佰等。

超微執行長蘇姿丰強調，AI 在很短的時間內，不只是發展，簡直是爆炸性成長，現在只是 AI 紀元發展的非常早期階段；她同時表示，相較於目前的450億美元，至2027年時，資料中心 AI 加速器市場的整體潛在市場將達4,000億美元，年均複合成長率（CAGR）70%。

創意11月營收月減7%，分析師指出，已連續二個月下滑，其中，11月 ASIC 營收14.4億元、季減11.8%，NRE 營收5億元、季增12.9%。

創意第3季營運呈旺季不旺，單季營收僅比第2季微幅上升，委託設計（NRE）雙位數上升，量產（TURNKEY）微幅下滑，毛利率則持平。全年營收也客戶委託案遞延，下修正至個位數百分比成長，獲利則會較去年微幅衰退。

創意主要是提供 SoC 設計代工服務為主，雖有自有IP，但非營運重點，公司重著在 NRE 和 Turnkey，大部份客戶為系統客戶，從開發到量產一起合作，客戶黏著度高，營收和毛利率也較同業穩定，預估創意2024年 EPS 33.4元。