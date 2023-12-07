伸興營收／年終客戶拉貨動能增強 11月6.98億元月增逾二成

年終客戶拉貨動能增強，家用縫紉機製造龍頭伸興工業（1558）公布11月合併營收6.98億元，月增21.8%、年增5.3%；累計前11月合併營收69.53億元、年增4.7%。

伸興表示，受惠於旗下多款家用縫紉機產品，在歐、美及亞洲市場保持良好出貨表現，尤其隨著聖誕節及感恩節消費購物旺季到來，主要客戶也有明顯提前拉貨的情形。

加上子公司宇隆汽車類步入第4季汽車產業傳統旺季，出貨業績有較上月及去年同期增加，雙雙貢獻伸興11月營收繳出年、月雙增走勢。

根據國外研究機構Global Industry Analysts針對《縫紉機世界市場》的報告指出，全球縫紉機市場規模在疫情後持續復甦，整體從2022年的35億美元，預期將以年複合成長率4.9%的速度成長，至2030年將達35億美元。

其中，中國大陸、歐洲市場規模的年複合成長率將分別以6%、3.1%放大，可見縫紉機市場仍有一定穩健成長的態勢。

伸興進一步表示，儘管目前主要客戶仍在持續去化庫存，但在新產品技術升級開發的腳步不停歇，伸興也持續強化現有產品線、優化產品使用介面，並積極掌握客戶的需求，提供多元化的產品與服務。

伸興強調，集團不僅將縫紉機結合網路與電腦技術，開發更高階的電腦縫紉機，也同時將縫製的圖案變得更細緻，讓家用縫紉機朝向「縫紉印表機」邁進，以提供高單價、高附加價值的產品，並對公司營運帶來正面挹注。

展望2024年，伸興持審慎看法。觀察目前全球景氣仍受到國際政治局勢、通貨膨脹等負面因子干擾，連帶影響終端消費市場的動能減緩，進而使得各產業供應鏈皆保守與謹慎因應市場變化。

對此，伸興除持續與主要客戶保持密切溝通，掌握訂單出貨排程、開發新產品外，同時落實產品結構組合優化、彈性調整最適產能配置，並鎖定中國大陸、印度等新興市場擴大業務接單布局，強化市場競爭力。