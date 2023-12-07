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亞力營收／半導體訂單進入高峰期！11月11億寫歷史新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
亞力電機。記者朱曼寧／攝影
亞力電機。記者朱曼寧／攝影

亞力（1514）今（7）日公告，11月營收11.69億元，年增52.02%；累計前11月營收82.05億元，年增20.74%，單月、前11月創歷史新高。亞力指出，營收增加主要是配合高科技半導體海內外建廠，使銷貨增加所致。

亞力受惠台電強韌電網計畫、軌道建設、半導體建廠等，推升電力設備相關需求，目前在手訂單逾百億元，未來營運穩健向上，其中因第4季進入半導體訂單認列高峰期，法人認為，第4季有望迎來全年度最好的佳績。

展望明年可爭取的訂單量，亞力指出，為了因應產能，待楊梅廠興建的變壓器二廠新建完工後，每年預計可取得改良型及亭置式變壓器約10~15億訂單，氣體絕緣變電站（GIS）方面，亞力及關聯企業每年約可取得10~15億訂單，且將逐年上升，目前已取得竹園STATCOM統包變電所20億元、200MVA訂單，未來尚有8所200~300MVA，總金額約為200億市場需求。

半導體 營收

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