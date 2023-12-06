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東陽營收／11月22.94億元、成長28% 創史上單月次高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

東陽（1319） 2023年11月自結合併營收22.94億元，較去年同期成長28%，創史上單月次高。前11月自結累計合併營收217.23億元，較去年同期累計成長11%，創6年新高。

隨著AM市場旺季需求，加上State Farm效益持續升溫，帶動整體業績成長，東陽積極生產、裝櫃、備足產品，滿足客戶成單成櫃一次購足的需求。

東陽AM事業11月自結合併營收16.27億元，較去年同期成長31%，再破8月紀錄，再創史上最強單月。前11月自結累計合併營收157.17億元，較去年同期累計成長15%，創史上最強前11月，超越去年AM全年。

東陽OEM事業11月自結合併營收6.67億，較去年同期成長22%，創5年新高。前11月自結累計合併營收60.06億元，較去年同期累計成長3%，創5年新高。（OEM整體前11月累計營收246.10億元，成長5%）

營收 東陽

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