台虹營收／11月7.42億元 創近三年同期新高

軟性銅箔基板（FCCL）廠商台虹科技（8039）今（5）日公告2023年11月份合併營業收入為新臺幣7.42億元，較上月減少3.30%，較去年同期增加26.80%。為近三年同期新高。

台虹先前11月營收的高峰是2020年11月該月的7.82億元，台虹今年11月營收已恢復年成長，終止連續第三個月呈現年衰退且單月營收守穩在7億元以上。

台虹說明，11月營收其中電子材料事業營收為6.95億元，較上月增加0.82%，較去年同期增加26.01%。

近期手機市況復甦帶動供應鏈成為焦點，台虹主要配合一線軟板大廠供貨美系旗艦機種與中國大陸中高階智慧機，法人認為，台虹今年營運高峰在第3季，至於明年營運也將跟隨PCB產業與消費電子需求復甦。

展望明年，台虹提到，明年成長動能需觀察手機消費復甦力道，消費領域的筆電部分預期持平看待，車用部分來自歐美市場需求出現，公司也已布局，預期效益2024年更顯著。

台虹也提到，由於車用布局新領域基期較低，明年成長力道有望較一般消費電子高，但消費電子所需材料規模仍屬最大宗，同時公司在確保毛利率與營運穩定下篩選車用訂單生產，不做中國大陸新能源車的應用來衝營收，而是以獲利毛利穩定優先。

台虹今年資本支出約11-12億元，主要是泰國廠相關投資所需，該廠初期為部分舊廠設備挪移因此集團總產值不變，但能優化生產結構，明年台虹整體產能也將由去瓶頸方式小幅提升。

台虹在泰國廠目標2024年上半年陸續開出產能 。台虹強調，除具備車用材料量產實績外，公司是率先且唯一於泰國設廠的軟板材料供應商，將有望在泰國汽車供應鏈中扮演重要角色，提供更即時且完善的服務和產品，以滿足車用客戶需求。